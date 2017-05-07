В России пятницу могут сделать выходным днем

02 Июнь 2017 | новости

В России через 15 лет пятница может стать нерабочей. Такую возможность допустил первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, сообщает Газета.Ru.

«Момент, который очень важен, – это, действительно, повышение производительности труда, внедрение роботов. Я уверен, что на горизонте 15 лет мы будем серьезно обсуждать вопрос, что пятница должна стать выходным днем. Потому что мы развиваем медицину, развивается производительность труда, и возникает вопрос, чем будут заняты все эти люди», – предположил Швецов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его мнению, три выходных в неделю помогут развивать новые сектора, связанные с предоставлением услуг.

Ранее министр труда и социальный защиты РФ Максим Топилин допустил сокращение длительности рабочего дня в будущем до двух часов.

Татар-информ