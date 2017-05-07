Семье Абдуллиным из Кошкино не хватает 24 часов в сутки

Невозможно не восхищаться Миннегуль и Миннеханом Абдуллиными из деревни Кошкино: работа для них - одно удовольствие, они понимают друг друга по взглядам, живут на одной «волне». А побывав в их хозяйстве, поражаешься: вот где живут трудолюбивые люди. Чего только стоит теплица, занимающая пол огорода, размером 60 на 8 метров! Возле него стоит теплица поменьше, там выращивают 100 бройлерных цыплят, в хлевах содержатся 12 овец и бычки. И в огороде возле дома чего только нет: яблони, лук и чеснок, цветники… Да еще и в поле посадили 10 соток картофеля.

И как они все успевают?! Я поспешила задать первый вопрос.

- Вы только вдвоем ведете такое большое хозяйство?

- Да, пока здоровье позволяет, в работе нет ничего сложного, мы работаем с удовольствием. Стараемся воплотить в жизнь все, что с супругом задумали. Только когда живешь так, жить интересно, - сказала Миннегуль апа.

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