От станции «ты слишком молод»,
До станции «ты слишком стар».
Быстро мчится жизни поезд,
Скорость от нуля до ста.
Не успеешь и влюбиться,
Смотришь – дети подросли,
Внук собрался уж жениться –
Усы какие отрастил.
А теперь кому я нужен?
Жизнь у каждого своя…
Уж сколько лет живет без мужа
Любовь последняя моя.
Ее я встретил в конце лета.
Прошли осенние дожди,
Любовь осталась без ответа –
То дожди, то подожди.
А поезд жизни дальше мчится,
Осталась станция одна…
Слышу – кто-то в дверь стучится –
С букетом роз вошла она.
Нам теперь здесь не сидится,
Дальше мы пойдем вдвоем,
Успеем жизнью насладиться
Пока до станции дойдем.