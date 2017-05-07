02 Июнь 2017 | Литературная страничка

От станции «ты слишком молод»,

До станции «ты слишком стар».

Быстро мчится жизни поезд,

Скорость от нуля до ста.

Не успеешь и влюбиться,

Смотришь – дети подросли,

Внук собрался уж жениться –

Усы какие отрастил.

А теперь кому я нужен?

Жизнь у каждого своя…

Уж сколько лет живет без мужа

Любовь последняя моя.

Ее я встретил в конце лета.

Прошли осенние дожди,

Любовь осталась без ответа –

То дожди, то подожди.

А поезд жизни дальше мчится,

Осталась станция одна…

Слышу – кто-то в дверь стучится –

С букетом роз вошла она.

Нам теперь здесь не сидится,

Дальше мы пойдем вдвоем,

Успеем жизнью насладиться

Пока до станции дойдем.