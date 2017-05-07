Гороскоп на 3 июня

02 Июнь 2017 | новости

Гороскоп обещает немало сюрпризов, а потому день может оказаться весьма насыщенным событиями. Старайтесь не терять головы, так как не все сюрпризы обещают быть приятными. Главная изюминка этого дня в том, что его невозможно спланировать заранее – он планирует себя сам. Звезды дадут вам импульс спокойно плыть по течению, но при этом течение может вынести вас в самые неожиданные места. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.

ОВЕН

Овну может неожиданно представиться счастливая возможность, которую он ждал уже давно. Благодаря ей он способен осуществить какие-то свои планы. Однако звезды гороскопа предупреждают Овна, что счастливый шанс не будет привлекать к себе его внимание и бить во все колокола. Он должен внимательно прислушиваться к тому, что происходит вокруг, иначе пройдет мимо своей удачи, так ничего и не заметив.

ТЕЛЕЦ

Вполне вероятно, что в течение дня Тельцу придется заниматься совсем не свойственными ему делами. Возможно, ему будет необходимо взяться за новый, непривычный участок работ или же виной тому будет суета и нарушение планов. Так или иначе, Тельцу в какой-то момент придется решать вопросы, находящиеся вне его компетенции, и импровизировать на ходу. Это происшествие внесет разнообразие в жизнь Тельца и может даже показаться ему забавным.

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятный день для того, чтобы Близнецы посвятили его мыслям о карьере или даже начали совершать в этом направлении конкретные шаги. Если у них есть план продвижения вперед, есть смысл взяться за него. Если же плана нет, Близнецам стоит подумать о нем ближе к вечеру, дома. В рабочих же стенах им надо держать руку на пульсе событий – может представиться неожиданный шанс показать окружающим, на что они способны.

РАК

В делах Раку может потребоваться сделать шаг назад, чтобы продвинуться дальше. Пусть даже со стороны его действия будут похожи на отступление – иногда лучше временно отступить, чем годами стучаться в закрытую дверь. Звезды гороскопа обещают, что сдача позиций не будет иметь ничего общего с бегством, скорее – с временной передышкой в войне, исход которой не ясен. У Рака будет еще много возможностей пойти в контратаку и вырваться вперед.

Именинники 3 июня: • Алена • Андрей • Елена • Кассиан • Кирилл • Константин • Михаил • Федор • Ярослав

ЛЕВ

Льва ждет информационный коллапс: он имеет шанс столкнуться с противоречивой информацией по какому-то вопросу. Возможно, перед ним будет поставлено сразу несколько противоречащих задач или же вводные по этим задачам будут запутанными. В любом случае Льву придется самому разбираться на ходу, что надо делать. Если ему это удастся, он заработает в глазах окружающих дополнительные очки.

ДЕВА

Деве может поступить весьма заманчивое предложение, однако ей не стоит сразу же на него соглашаться. Звезды гороскопа говорят, что не исключен подвох: Деву могут соблазнять заведомо невыполнимыми условиями, описывая райские кущи там, где на деле растет лишь чертополох. Другими словами, ей стоит быть недоверчивее и внимательнее, чем обычно, в полном соответствии с пословицей: «Не все то золото, что блестит».

ВЕСЫ

В течение дня планы Весов способны резко измениться. Возможно, это произойдет по независящим от них причинам, а может, в этом будут виноваты они сами. Так или иначе, ситуация потребует от них приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам и соображать на ходу. Если Весам это удастся, они любые перемены сумеют обернуть к своей пользе. Главное – не впасть в ступор от неожиданности, когда запланированные, почти решенные дела вдруг начнут давать сбой.

СКОРПИОН

Весь день Скорпион способен ощущать себя сонной мухой. И заниматься делами с такой же эффективностью. День склоняет его к апатии и нежеланию заниматься даже самой простой работой. Впрочем, Скорпиону стоит принять ситуацию, как есть: его организму и мозгу требуется передышка, и противиться этому не стоит. Сделав себе небольшую поблажку, Скорпион с лихвой компенсирует это трудовым энтузиазмом в последующие дни.

СТРЕЛЕЦ

День, когда в любых делах Стрелец может рискнуть, если назрела такая необходимость. Ведь иногда риск – благородное дело! Правда, звезды гороскопа предупреждают Стрельца, что риск должен быть продуманным и осмысленным. Удача будет благосклонна к тем, кто не станет слишком ей злоупотреблять и способен подстраховаться. Одним словом, на Фортуну надейся, а сам не плошай. Руководствуясь этой формулой, Стрелец может рассчитывать на выигрыш.

КОЗЕРОГ

День наделяет Козерога огромным потенциалом. Благодаря своей энергии, коммуникабельности и пробивным способностям он имеет все шансы добиться успеха практически в любой сфере. Главное – не суетиться и не пытаться взяться за все дела сразу, хотя ситуация будет его к этому склонять. Секрет успеха Козерога прост: он кроется в его умении выбрать из десятков дел самое перспективное и, не обращая внимания на остальные, довести его до конца.

ВОДОЛЕЙ

Склонные к риску и здоровым авантюрам Водолеи могут торжествовать – это их день. Безусловно, любой рискованный шаг должен быть просчитан, однако никакая теория все равно не учтет всех факторов, а действовать когда-то надо. Впрочем, звезды гороскопа предлагают рискнуть тем Водолеям, которые уже решились на это, и начать действовать для них – лишь вопрос времени. Для остальных же день просто будет отличаться некоторой непредсказуемостью.

РЫБЫ

В делах Рыб наступает переломный момент. Совсем скоро для них откроются новые горизонты и новые дороги. Однако перемены в их жизни произойдут, только если Рыбы сами стремятся к ним, готовы рискнуть и не собираются сидеть, сложа руки. В этом случае им можно подумать о таких глобальных шагах, как новая работа или смена места жительства. Не бойтесь экспериментировать, ведь время идет, а жизнь не стоит на месте.