Создателям нескольких тысяч групп во «ВКонтакте» грозит уголовная ответственность

После принятия в России законопроекта о наказании за пропаганду суицидальных действий в социальных сетях среди несовершеннолетних над тысячами групп в соцсети «ВКонтакте» нависла угроза в виде уголовной ответственности. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что речь идет о примерно семи тысячах групп.

«Законопроект распространяется и на руферские, и на зацеперские сообщества. Их создатели могут получить уголовное наказание. Всякие действия, которые направлены на призывы молодых людей к ситуациям, связанным с угрозой для их жизни, подпадают под действие этой статьи и могут быть поводом для блокировки и закрытия этих групп», – рассказал один из инициаторов законопроекта, депутат Виктор Водолацкий.

Данные о противозаконных действиях групп будут передаваться в Роскомнадзор.

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о введении уголовной ответственности за создание «групп смерти» в социальных сетях. Максимальное наказание за данное правонарушение грозит лишением свободы на срок до шести лет.