Герои полей Кукморского района

С 22 по 28 мая
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):
Гильмулла Шагинуров из общества «Тойма» (МТЗ-1221) – 14,8.
Владимир Валеев из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-82) – 12,7.
Сергей Иванов из хозяйства имени Вахитова (МТЗ-82) – 12,5.
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):
Халил Мухаметдинов из общества «Тойма» (МТЗ-1523) – 14,7.
Рустам Сабирзянов из общества «Игенче плюс» (МТЗ-82,6) – 10,6.
Раушан Хасанов из общества «Урал» (МТЗ-1221) – 10,5.
Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):
Юрий Исламов из общества «Асанбаш Агро» (КамАЗ) – 5400.
Фидаиль Исмагилов из общества «Восток» (КамАЗ) – 3560.
Ильшат Бикмухаметов из общества «Восток» (Газ-53) – 2240.
Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):
Расим Ахметзянов из общества «Игенче Плюс» (Нью Холланд) – 9,72.
Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 8.
Шамиль Хабибуллин из общества «Асанбаш Агро» (ХТХ-215) – 7,2.