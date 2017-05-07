Герои полей Кукморского района

02 Июнь 2017 | Сельское хозяйство

С 22 по 28 мая

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):

Гильмулла Шагинуров из общества «Тойма» (МТЗ-1221) – 14,8.

Владимир Валеев из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-82) – 12,7.

Сергей Иванов из хозяйства имени Вахитова (МТЗ-82) – 12,5.

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):

Халил Мухаметдинов из общества «Тойма» (МТЗ-1523) – 14,7.

Рустам Сабирзянов из общества «Игенче плюс» (МТЗ-82,6) – 10,6.

Раушан Хасанов из общества «Урал» (МТЗ-1221) – 10,5.

Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):

Юрий Исламов из общества «Асанбаш Агро» (КамАЗ) – 5400.

Фидаиль Исмагилов из общества «Восток» (КамАЗ) – 3560.

Ильшат Бикмухаметов из общества «Восток» (Газ-53) – 2240.

Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):

Расим Ахметзянов из общества «Игенче Плюс» (Нью Холланд) – 9,72.

Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 8.

Шамиль Хабибуллин из общества «Асанбаш Агро» (ХТХ-215) – 7,2.