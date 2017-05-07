В Кукморе обсудили программы поддержки предпринимательства

02 Июнь 2017 | новости

Сегодня в здании районного Совета состоялась встреча, в ходе которой были обсуждены программы поддержки предпринимательства, актуальные вопросы развития предпринимательства в районе и городе.

На встречу были приглашены представители правоохранительных, контрольно-надзорных органов.

На сегодняшний день в районе осуществляют деятельность 1387 субъектов малого предпринимательства, из них 1081 индивидуальный предприниматель и 306 организаций.

На встрече были заслушаны доклады прокурора района Ришата Шакирова, начальника районного отдела внутренних дел Рамиля Нургалиева, начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора Анатолия Кириллова, начальника районного госветобъединения Рифата Каримуллина, начальника районного Управления пенсионного фонда Марселя Тухбатуллина.