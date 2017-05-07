Республика Татарстан третий раз подряд стала лидером Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации

02 Июнь 2017 | новости

Итоги рейтинга были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Рейтинг оценивается по нескольким критериям, влияющим на благоприятную среду в регионе для ведения бизнеса.

Рейтинг, который в 2017 году включает все 85 субъектов РФ, проводится Агентством стратегических инициатив (АСИ) по четырем направлениям исследований (институты для бизнеса, регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства) и включает 44 основных и 33 дополнительных показателя. В этом году рейтинг впервые охватил все 85 регионов России, и конкуренция была серьезной.