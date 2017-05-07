В Москве горит воинская часть, эвакуированы 500 человек

02 Июнь 2017 | новости

По предварительной информации, горит оружейная комната, которая находится в подвале здания.

(Казань, 2 июня, «Татар-информ»). Пожар возник в подвале воинской части на улице Кржижановского на юго-западе Москвы, из здания были эвакуированы 500 человек, один из них пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительной информации, горит оружейная комната, которая находится в подвале здания. По последним данным, пожарные завершают ликвидацию открытого горения в воинской части. Площадь пожара и предназначение подвального помещения, в котором произошло возгорание, уточняется. Военнослужащие части утверждают, что в оружейной комнате людей быть не должно.

Источник агентства утверждает, что возгорание в подвальном помещении воинской части произошло после взрыва.