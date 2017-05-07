Оперативный прогноз погоды по Кукморскому району

02 Июнь 2017 | новости

Консультация – предупреждение об интенсивности метеорологических явлений

с 12 час. до 18 час. 3 июня

Днем 3 июня на территории Республики Татарстан местами ожидаются гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15-18 м/с и сильный дождь.

на 3 июня

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь; днем дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4..+7º; максимальная температура воздуха днем +12..+15º.

на 4 июня

Облачно. Дождь, местами сильный. Местами гроза, локально возможен град. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, местами порывами 15-20, локально до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8º, максимальная температура воздуха днем +9..+14º.

на 5 июня

Облачно с прояснениями. Дождь, днем местами. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8º, максимальная температура воздуха днем +11..+16º.