Оперативный прогноз погоды по Кукморскому району

02 Июнь 2017 | новости Печать

Оперативный прогноз погоды по Кукморскому району

Консультация – предупреждение об интенсивности метеорологических явлений 

с  12 час.  до  18 час. 3 июня 

Днем 3 июня на территории Республики Татарстан местами ожидаются гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15-18 м/с и сильный дождь.

 

на  3 июня 

Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь; днем дождь, в отдельных районах гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, местами порывами до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 18 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +4..+7º; максимальная температура воздуха днем +12..+15º.

 

на 4 июня 

Облачно. Дождь, местами сильный. Местами гроза, локально возможен град. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с, местами порывами 15-20, локально до 23 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8º, максимальная температура воздуха днем +9..+14º.

 

на 5 июня 

Облачно с прояснениями. Дождь, днем местами. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3..+8º, максимальная температура воздуха днем +11..+16º.


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня в XXI веке до двух часов

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить