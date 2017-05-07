Глава Минтруда допустил сокращение рабочего дня в XXI веке до двух часов

02 Июнь 2017 | новости

Министр труда и социальный защиты РФ Максим Топилин допустил сокращение длительности рабочего дня в будущем до двух часов. Он сказал об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА «Новости».

Глава Минтруда констатировал, что восемь часов в рабочем дне – это уже стандарт XX века, как и 40-часовая рабочая неделя. В XXI веке эти правила могут измениться – хотя пока и непонятно, как именно.

При этом он подчеркнул, что сокращение рабочего дня не будет означать уменьшения зарплаты. Зарплата и стоимость труда должны расти, добавил Топилин.

Татар-информ