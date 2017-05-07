Татарстан возглавил рейтинг российских регионов с лучшим инвестклиматом

02 Июнь 2017 | Тема дня

Татарстан стал лидером Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России в 2017 году, сообщает ИА «Татар-информ». При этом республика остается лидером уже третий год подряд. Итоги рейтинга озвучили сегодня в рамках XXI Петербургского международного экономического форума.

Второе место в рейтинге заняла Республика Чувашия, а третье – Москва. Оба региона оказались в тройке лидеров впервые с начала составления рейтинга в 2014 году.

«Для нас большая честь оказаться в данном списке. Это очень полезная работа. После каждого рейтинга мы подробно анализируем какие у нас имеются резервы и где мы недорабатываем. В частности, сейчас нужно проанализировать работу наших надзорных органов, - отметил Президент республики Рустам Минниханов, принимающий участие в форуме. - В прошлом году в республике велась активная работа по образовательным бизнес-программам. Большое внимание уделялось развитию имеющейся инфраструктуры. Сегодня мы плотно взаимодействуем с бизнесом на муниципальном уровне. Нам есть над чем работать, будем стараться и дальше».

Рейтинг составляется Агентством стратегических инициатив (АСИ) вместе с ведущими деловыми объединениями по четырем направлениям исследований: институты для бизнеса, регуляторная среда, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. И включал в себя все субъекты страны, анализировались 44 основных и 33 дополнительных показателя, опрос приводился с участием 400 тысяч предпринимателей.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева сообщила, что второе и третье место поменялись, но это не значит, что регионы остановились в развитии. Растет вся двадцатка лидеров, разница между регионами-лидерами минимальна. Так, в целом инвестиционный климат по стране стал лучше: средний индекс рейтинга вырос на 5,3 балла. Все регионы из топа-20 нового рейтинга показали рост интегрального индекса независимо от занимаемого места.