Роскомнадзор представил инструкцию, как сделать Интернет безопасным для детей

02 Июнь 2017 | Тема дня

(Казань, «Татар-информ»). Единый реестр интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию, создает Роскомнадзор. Список формируется в круглосуточном режиме, информирует пресс-служба ведомства.

В реестр заносятся данные о сайтах, страницах и сетевых адресах, содержащих вредоносную информацию. Это могут быть сведения, способные навредить детям. К примеру, информация и способах совершения самоубийства или призывы к суициду, а также данные о наркотиках, местах их приобретения, материалы порнографического характера, пропаганда азартных игр.

На официальном сайте Роскомнадзора принимаются обращения от людей, столкнувшихся с запрещенными ресурсами. Для этого нужно перейти по ссылке «Единый реестр запрещенной информации», перейти на страницу «Прием сообщений» и заполнить форму.

В первом поле «Указатель страницы сайта в сети Интернет» необходимо вставить скопированный адрес подозрительной интернет-страницы. В поле «Источник информации» нужно указать соответствующий источник информации, а в графе «Тип информации» – выбрать подходящие данные из предлагаемого списка.

Графа «Выбрать файл» не является обязательной к заполнению. Однако для оказания помощи специалистам, которые рассмотрят сообщение, рекомендуется сделать скриншот запрещенной информации. В графе «Вид информации» нужно выбрать один из подходящих вариантов. В графе «Доступ к информации» также предлагаются три варианта ответа.

В случае с прикреплением скриншота страницы рекомендуется заполнить графу «Дополнительная информация». Заполнение графы раздела «Заявитель» значительно упростит и ускорит процесс рассмотрения сообщения. В графе Email необходимо указать адрес электронной почты, на который придет информация по итогам рассмотрения сообщения.

После нажатия кнопки «Направить сообщение» должно появиться уведомление «Ваше сообщение отправлено. Спасибо». Полученные сообщения Роскомнадзор обрабатывает в течение суток. Далее специалисты направляют соответствующий запрос в уполномоченные органы. Решение по запросу предоставляется в Роскомнадзор в течение суток.