Юные инспекторы дорожного движения приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (фото)

01 Июнь 2017 | ГИБДД сообщает Печать

Юные инспекторы дорожного движения приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (фото)

Юные инспекторы устроили  небольшой  флешмоб на площади, объясняли малышам  и взрослым, как правильно переходить проезжую часть

Насыщенным и трудным оказался день 1 июня для отряда Юных Инспекторов Движения  из  Манзарасской средней школы, потому  что провели  они этот день  вместе с инспектором по пропаганде районного ОГИБД Ранилем  Гиниятуллиным. 

Вместе с инспектором на площади возле Парка Победы они раздавали детям, участвовавшим в конкурсе рисунков на асфальте, фликеры и тетради юного пешехода. Объясняли велосипедистам,  как  правильно пересекать проезжую часть. Напомнили сказочным героям о том, что надо соблюдать правила дорожного движения. Устроили  небольшой  флешмоб на площади, объясняли малышам  и взрослым, как правильно переходить проезжую часть дороги на регулируемом перекрестке.  Затем организовали рейд по выявлению нарушителей ПДД и  еще раз напомнили  проезжающим мимо водителям о неукоснительном соблюдении ПДД. А устроили они все это затем, чтобы в период проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети!»  напомнить всем о  том, что ДЕТЕЙ НАДО БЕРЕЧЬ.


Фирдус ФАХРУТДИНОВ, начальник районного ОГИБДД


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