Юные инспекторы дорожного движения приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню защиты детей (фото)

01 Июнь 2017 | ГИБДД сообщает

Насыщенным и трудным оказался день 1 июня для отряда Юных Инспекторов Движения из Манзарасской средней школы, потому что провели они этот день вместе с инспектором по пропаганде районного ОГИБД Ранилем Гиниятуллиным.

Вместе с инспектором на площади возле Парка Победы они раздавали детям, участвовавшим в конкурсе рисунков на асфальте, фликеры и тетради юного пешехода. Объясняли велосипедистам, как правильно пересекать проезжую часть. Напомнили сказочным героям о том, что надо соблюдать правила дорожного движения. Устроили небольшой флешмоб на площади, объясняли малышам и взрослым, как правильно переходить проезжую часть дороги на регулируемом перекрестке. Затем организовали рейд по выявлению нарушителей ПДД и еще раз напомнили проезжающим мимо водителям о неукоснительном соблюдении ПДД. А устроили они все это затем, чтобы в период проведения профилактического мероприятия «Внимание - дети!» напомнить всем о том, что ДЕТЕЙ НАДО БЕРЕЧЬ.