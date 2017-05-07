Пациентам ДРКБ в День защиты детей подарили новую спортплощадку

01 Июнь 2017 | Тема дня

В Международный детский день на территории Детской РКБ появилась баскетбольная площадка. Чуть позже маленькие пациенты больницы и их гости, в числе которых представители министерств и ведомств республики, мэрии Казани, спортсмены и деятели искусств, высадили рябиновую аллею.

Однако на этом подарки к 1 июня не закончились. Сертификат на покупку необходимого медицинского оборудования получило сегодня руководство детской клиники из рук депутата Госсовета РТ Ирека Салихова.

«В прошлом году наш фонд "Благодарение" заключил договор стратегического сотрудничества с ДРКБ. Уже реализовано немало важных проектов. Думаю, что в дальнейшем эта работа продолжится. Защита детей – не просто благое деяние, но и наша обязанность», – отметил депутат.

Со словами благодарности за самоотверженный труд всему медперсоналу ДРКБ выступила на празднике замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева. Она также пожелала терпения родителям, а деткам – здоровья.

Всего на лечении в ДРКБ сейчас находятся около тысячи маленьких пациентов. Для многих из них больница с рождения стала вторым домом, ведь в силу недуга ребята вынуждены находиться на лечении долгие месяцы, а порой и годы. Развитая социальная инфраструктура, современное оборудование и доброжелательные врачи – все это в комплексе способствует эффективному лечению и реабилитации. Наиважнейшие вопросы, связанные с детским здоровьем, как отметили сегодня высокие гости, обязательно найдут свое решение, благодаря указу Владимира Путина о проведении в России десятилетия детства.