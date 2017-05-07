Кукморской полицией устанавливается личность неизвестного скелетированного трупа

01 Июнь 2017 | новости Печать

Кукморской полицией устанавливается личность неизвестного скелетированного трупа

Отделом МВД России по Кукморскому району устанавливается личность неизвестного скелетированного трупа, предположительно женского пола (около 60 лет).

Труп обнаружен 30 мая около 10 часов 15 минут в лесополосе рядом с деревней Нурмабаш.

Приметы: рост средний, 147 сантиметров, волосы каштанового цвета, редкие, крашеные, размер обуви 38, зубов нет.

Был одет: нательное белье – майка красного цвета, кофта или водолазка, хлопчатобумажная, розового цвета, кофта крупной вязки, теплая, бежевого цвета (похожа на мешковину), панталоны белого цвета с рисунком веточки голубого цвета, колготки теплые, черного цвета, носки теплые черного цвета, белые сапожки на замке с серым искусственным мехом внутри, 38 размера, на каблуке около 2 сантиметров. С собой ничего не было.

При установлении личности трупа, либо получении интересующей информации, просим срочно сообщить в отдел МВД России по Кукморскому району по адресу город Кукмор, улица Октябрьская, дом 1 или по телефону 02, 2-70-80.


Рамиль НУРГАЛИЕВ, начальник районного отдела внутренних дел


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « В Казани двоих подростков, катавшихся на крыше поезда, ударило током

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить