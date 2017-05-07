Кукморской полицией устанавливается личность неизвестного скелетированного трупа

01 Июнь 2017 | новости

Отделом МВД России по Кукморскому району устанавливается личность неизвестного скелетированного трупа, предположительно женского пола (около 60 лет).

Труп обнаружен 30 мая около 10 часов 15 минут в лесополосе рядом с деревней Нурмабаш.

Приметы: рост средний, 147 сантиметров, волосы каштанового цвета, редкие, крашеные, размер обуви 38, зубов нет.

Был одет: нательное белье – майка красного цвета, кофта или водолазка, хлопчатобумажная, розового цвета, кофта крупной вязки, теплая, бежевого цвета (похожа на мешковину), панталоны белого цвета с рисунком веточки голубого цвета, колготки теплые, черного цвета, носки теплые черного цвета, белые сапожки на замке с серым искусственным мехом внутри, 38 размера, на каблуке около 2 сантиметров. С собой ничего не было.

При установлении личности трупа, либо получении интересующей информации, просим срочно сообщить в отдел МВД России по Кукморскому району по адресу город Кукмор, улица Октябрьская, дом 1 или по телефону 02, 2-70-80.