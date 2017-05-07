В Казани двоих подростков, катавшихся на крыше поезда, ударило током

01 Июнь 2017 | новости

В Казани на станции Аметьево спасатели сняли с крыши товарного вагона подростков, пораженных электрическим током, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Накануне вечером на единый номер вызова экстренных служб 112 поступило сообщение о том, что на крыше товарного вагона поезда что-то взорвалось. По словам заявителя, на вагоне происходило горение, были слышны стоны.

Прибывшие на место спасатели поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты исполкома Казани сняли с крыши вагона 14-летнего парня и 14-летнюю девушку с признаками поражения электрическим током. Парень был госпитализирован с 90-процентным ожогом тела, девушка – с ожогом кисти руки.

Причина произошедшего устанавливается.