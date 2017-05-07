Веселый праздник в честь Дня защиты детей прошел в Кукморе (фото)

01 Июнь 2017 | новости Печать

Веселый праздник в честь Дня защиты детей прошел в Кукморе (фото)

Сегодня на площади перед Парком Победы состоялся праздник, посвященный Дню защиты детей.

Своими яркими номерами порадовали воспитанники Кукморской детской школы искусств. Дети участвовали в различных конкурсах, рисовали на асфальте, попробовали себя в роли кукловодов.


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