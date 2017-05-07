Кукморянин интересуется, можно ли вернуть соцпакет хотя бы в части бесплатных лекарств?

01 Июнь 2017 | Спрашивали? Отвечаем

Вопрос: Я получаю трудовую пенсию по старости и являюсь инвалидом II группы. В связи с инвалидностью у меня есть право на соцпакет. В прошлом году я написал заявление об отказе на 2017 год. Однако в нынешнем году появилась необходимость в лекарствах. Можно ли мне вернуть соцпакет хотя бы в части бесплатных лекарств в этом году?

Виталий МАТВЕЕВ, Кукмор

Ответ:

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года №178-ФЗ «О государственной социальной помощи» вы имеете право отказаться от набора социальных услуг или возобновить его получение. Для этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд РФ до 1 октября текущего года. Если такое заявление не подано, то по умолчанию сохраняется соцпакет в натуральном выражении либо в денежном эквиваленте (если соответствующее заявление было ранее подано).

В вашем случае заявление, написанное в 2016 году, действует с 1 января 2017 года: вы получаете набор социальных услуг в денежном выражении. Чтобы вернуть бесплатные лекарства, вам нужно подать заявление о возобновлении набора социальных услуг полностью или в части получения лекарств. Сделать это нужно до 1 октября 2017 года, и тогда вы сможете воспользоваться правом на получение бесплатных лекарств с января 2018 года.

К сожалению, получать бесплатные лекарства в этом году не получится, так как заявление, поданное вами в 2016 году, будет действовать весь текущий год, то есть до 31 декабря того года, в котором вы обратитесь с заявлением о возобновлении предоставления набора социальных услуг. В связи с этим просим не торопиться с отказом от набора социальных услуг в пользу получения денег, прежде чем отказаться от бесплатного набора социальных услуг, просим еще раз проконсультироваться с лечащим врачом.

Зухра НАБИЕВА, заместитель начальника УПФР в Кукморском районе