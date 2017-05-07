Татарстанское УФАС: Повышение цен на куриное яйцо в связи эпидемией птичьего гриппа недопустимо

01 Июнь 2017 | новости

Предупреждение о недопущении повышения отпускных цен на яйцо куриное в связи с обнаружением эпидемии птичьего гриппа на одном из птицекомплексов выдано 9 организациям.

Обращения по вопросу значительного завышения отпускных цен на яйцо куриное поступают в Татарстанское Управление Федеральной антимонопольной службы от граждан. Как отмечают татарстанцы, в связи с обнаружением эпидемии птичьего гриппа на птицекомплексе «Лаишевский» (ООО «Птицекомплекс Лаишевский») в период с 16 по 22 мая 2017 года ощутимо повысились цены на продукт.

Так, цена на яйцо столовое отборной категории с 2,3руб./шт. выросло до 3,3 руб./шт., а цена яиц высшей категории – с 2,5 руб./шт. до 3,5 руб./шт.

Стоит отметить, что спрос на данный вид продукта в течение года не равномерен. Если в осенне-зимний период спрос на куриное яйцо значительно увеличивается, то в весенне-летний период наблюдается его резкое сокращение. В связи с этим рассматриваемое повышение цен нельзя назвать «сезонным», ведь в этот период цены на продукт значительному колебанию не подвержены.

Таким образом, наблюдаемое повышение отпускных цен реализации на яйцо куриное является необоснованным, поскольку в границах Республики Татарстан оно не обусловлено объективными факторами.

Учитывая социальную значимость продукта, Татарстанское УФАС России выдало соответствующие предупреждения следующим организациям: ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС», Зеленодольский филиал ООО «Птицеводческий комплекс «АК БАРС», Птицефабрика «Яратель» (филиал ООО "Птицеводческий комплекс "АК БАРС"), ООО «Лениногорская птицефабрика», ООО «Тукаевский племрепродуктор», ООО «Союз-Агро», ООО «Племптица Бугульма», ООО «Фермерское хозяйство «Чайка», ОАО «Птицефабрика «Чистопольская».

Задача организаций – в течение пяти дней с момента получения предупреждения сообщить антимонопольному ведомству о результатах его рассмотрения.