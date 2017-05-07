Дети видят мир совсем по-другому (опрос)

01 Июнь 2017 | новости

Они любят играть в феи и стрелялки, верят в сказки, радуются божьей коровке на цветке и огорчаются, если кто-то отнял у них игрушку. И это - наши дети. Капризные, неуклюжие, любознательные, доверчивые, искренние и самые любимые… В отличии от нас, взрослых, они видят мир совсем по-другому.

В рамках Дня защиты детей мы решили побеседовать с воспитанниками детского сада «Чулпан» Диной (5 лет), Галией (6 лет) и Расулем (6 лет). И вот что из этого получилось.

1. Ребята, легко ли быть ребенком?

Дина: Тяжело, нужно целыми днями играть, собирать игрушки, есть кашу.

Галия: Ребенком быть легко, тебя все любят, покупают все, что ты захочешь.

Расуль: Да-а.

2. Кем вы хотите стать, когда вырастите?

Дина: Доктором, потому что у нас в семье нет врачей.

Галия: Я хочу стать учителем английского языка, как моя мама.

Расуль: А я хочу работать в полиции, ловить преступников.

3. Куда бы вы хотели съездить?

Дина: В Москву, я бы хотела увидеть там бесконечный костер (вечный огонь – прим.авт.).

Галия: А я хочу поехать в Казань, я там уже была, мне понравилось.

Расуль: Я бы хотел побывать в Америке, погулять по магазинам, кафе.

4. Сколько времени в день можно детям смотреть телевизор?

Дина: Целый день, конечно.

Галия: Долго смотреть нельзя, а то придется носить очки.

Расуль: Полдня можно.

5. Что вы делаете, когда у вас плохое настроение?

Дина: Пытаюсь себя развеселить, вспоминаю приятные моменты.

Галия: Я рисую.

Расуль: Когда у меня плохое настроение, я всегда злой. Но если мне дадут поиграть телефон, я сразу улыбаюсь.

6. Нужно ли наказывать детей?

Дина: Да, так как они не слушаются. Можно 2-3 раза наказать.

Галия: Лучше не надо.

Расуль: Родителям нужно делать то, что хотят дети, тогда они будут послушные. И наказывать не придется.

7. Если бы вам в руки попалась волшебная палочка, что бы вы наколдовали?

Дина: Маме лимузин.

Галия: Прекрасную картину.

Расуль: Я бы наколдовал себе много суфле.

8. Чему бы вы хотели научиться?

Дина: Ходить на голове.

Галия: Я бы хотела научиться писать.

Расуль: А я хочу делать сальто.

9. Как вы думаете, почему люди болеют?

Дина: Они на улице ходят без шапки.

Галия: И без шарфа.

Расуль: Их просто заражают другие больные, которые не надевают маски.

10. Что вы любите больше всего?

Дина: Мармелад.

Галия: Я люблю помогать маме, играть с братишкой.

Расуль: А я обожаю играть с телефоном. Только мне почему-то нечасто его дают.

11. Что такое солнце?

Дина: Это яркий огонь.

Галия: Это свет.

Расуль: Солнце – это радость.

Что ж, из этой беседы можно сделать пару выводов. Во-первых, за нашу старость можно быть спокойными: будет, кому нас полечить, оберегать нас от преступников и учить внуков в школе. Во-вторых, все наши болезни всего лишь из-за того, что мы не носим шапки. Элементарно. А я, надеюсь, что скоро покатаюсь на лимузине.