Дети видят мир совсем по-другому (опрос)

Они любят играть в феи и стрелялки, верят в сказки, радуются божьей коровке на цветке и огорчаются, если кто-то отнял у них игрушку. И это - наши дети. Капризные, неуклюжие, любознательные, доверчивые, искренние и самые любимые… В отличии от нас, взрослых, они видят мир совсем по-другому.
В рамках Дня защиты детей мы решили побеседовать с воспитанниками детского сада «Чулпан» Диной (5 лет), Галией (6 лет) и Расулем (6 лет). И вот что из этого получилось.
1. Ребята, легко ли быть ребенком?
Дина: Тяжело, нужно целыми днями играть, собирать игрушки, есть кашу.
Галия: Ребенком быть легко, тебя все любят, покупают все, что ты захочешь.
Расуль: Да-а.
2. Кем вы хотите стать, когда вырастите?
Дина: Доктором, потому что у нас в семье нет врачей.
Галия: Я хочу стать учителем английского языка, как моя мама.
Расуль: А я хочу работать в полиции, ловить преступников.
3. Куда бы вы хотели съездить?
Дина: В Москву, я бы хотела увидеть там бесконечный костер (вечный огонь – прим.авт.).
Галия: А я хочу поехать в Казань, я там уже была, мне понравилось.
Расуль: Я бы хотел побывать в Америке, погулять по магазинам, кафе.
4. Сколько времени в день можно детям смотреть телевизор?
Дина: Целый день, конечно.
Галия: Долго смотреть нельзя, а то придется носить очки.
Расуль: Полдня можно.
5. Что вы делаете, когда у вас плохое настроение?
Дина: Пытаюсь себя развеселить, вспоминаю приятные моменты.
Галия: Я рисую.
Расуль: Когда у меня плохое настроение, я всегда злой. Но если мне дадут поиграть телефон, я сразу улыбаюсь.
6. Нужно ли наказывать детей?
Дина: Да, так как они не слушаются. Можно 2-3 раза наказать.
Галия: Лучше не надо.
Расуль: Родителям нужно делать то, что хотят дети, тогда они будут послушные. И наказывать не придется.
7. Если бы вам в руки попалась волшебная палочка, что бы вы наколдовали?
Дина: Маме лимузин.
Галия: Прекрасную картину.
Расуль: Я бы наколдовал себе много суфле.
8. Чему бы вы хотели научиться?
Дина: Ходить на голове.
Галия: Я бы хотела научиться писать.
Расуль: А я хочу делать сальто.
9. Как вы думаете, почему люди болеют?
Дина: Они на улице ходят без шапки.
Галия: И без шарфа.
Расуль: Их просто заражают другие больные, которые не надевают маски.
10. Что вы любите больше всего?
Дина: Мармелад.
Галия: Я люблю помогать маме, играть с братишкой.
Расуль: А я обожаю играть с телефоном. Только мне почему-то нечасто его дают.
11. Что такое солнце?
Дина: Это яркий огонь.
Галия: Это свет.
Расуль: Солнце – это радость.
Что ж, из этой беседы можно сделать пару выводов. Во-первых, за нашу старость можно быть спокойными: будет, кому нас полечить, оберегать нас от преступников и учить внуков в школе. Во-вторых, все наши болезни всего лишь из-за того, что мы не носим шапки. Элементарно. А я, надеюсь, что скоро покатаюсь на лимузине.