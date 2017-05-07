В Кукморе готовятся к открытию сезона отдыха

- Сначала была утверждена программа организации летнего отдыха. Также Управлениям образования, по делам молодежи и спорту были поставлены конкретные задачи - обеспечить подготовку лагерей, спортивных залов, площадок к летнему отдыху, решить вопросы с кадрами, сбором заявок. В летнее время особенно важно уделять внимание работе секций и кружков, воспитанию здоровому образу жизни, - говорит Рузалия Галиева.
- В районе в военно-патриотических, культурно-эстетических, эколого-биологических, туристско-краеведческих, спортивно-оздоровительных направлениях будут работать 29 пришкольных лагеря, в них отдохнут 1040 детей. А для 50 учащихся в Кукморской школе №3 и Сардекбашской средней школе будут организованы лагеря труда и отдыха. Планируем, что лагеря начнут свою работу с 5 июня, - говорит заместитель директора районного центра внешкольной работы Ляля Бариева. – В первую очередь в лагерях отдохнут дети из семей малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и районном отделе внутренних дел, а также дети-сироты. Девочки и мальчики с восьми утра и до двух часов дня будут участвовать не только в различных предусмотренных программой мероприятиях, связанных с предупреждением наркомании, вредных привычек, экологических, спортивных, краеведческих, но и с удовольствием отдохнут, будут полноценно питаться, набираться сил для будущего учебного года.
В расположенном в Камышлинском лесу детском лагере «Сосенка» летом не умолкают звонкие голоса детей. И в этом году лагерь будет работать в три смены, в нем отдохнут и укрепят свое здоровье 255 детей.
Продолжение читайте на страницах газеты "Трудовая слава".