В Кукморе готовятся к открытию сезона отдыха

01 Июнь 2017 | Тема дня

Вроде совсем недавно ученики с букетами цветов собрались в школы, как незаметно пролетел один год. Впереди - долгожданные каникулы. Но летний отдых, который продлится три месяца, нужно провести не только весело, но и с пользой - и это является одной из главных задач. По словам председателя межведомственной комиссии по организации летнего отдыха детей и молодежи Рузалии Галиевой, в этом году в районе 1415 детей отдохнут в пришкольных, трудовых и оздоровительных, палаточных лагерях. Подготовительные работы начались еще в начале весны.

- Сначала была утверждена программа организации летнего отдыха. Также Управлениям образования, по делам молодежи и спорту были поставлены конкретные задачи - обеспечить подготовку лагерей, спортивных залов, площадок к летнему отдыху, решить вопросы с кадрами, сбором заявок. В летнее время особенно важно уделять внимание работе секций и кружков, воспитанию здоровому образу жизни, - говорит Рузалия Галиева.

- В районе в военно-патриотических, культурно-эстетических, эколого-биологических, туристско-краеведческих, спортивно-оздоровительных направлениях будут работать 29 пришкольных лагеря, в них отдохнут 1040 детей. А для 50 учащихся в Кукморской школе №3 и Сардекбашской средней школе будут организованы лагеря труда и отдыха. Планируем, что лагеря начнут свою работу с 5 июня, - говорит заместитель директора районного центра внешкольной работы Ляля Бариева. – В первую очередь в лагерях отдохнут дети из семей малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, также состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и районном отделе внутренних дел, а также дети-сироты. Девочки и мальчики с восьми утра и до двух часов дня будут участвовать не только в различных предусмотренных программой мероприятиях, связанных с предупреждением наркомании, вредных привычек, экологических, спортивных, краеведческих, но и с удовольствием отдохнут, будут полноценно питаться, набираться сил для будущего учебного года.

В расположенном в Камышлинском лесу детском лагере «Сосенка» летом не умолкают звонкие голоса детей. И в этом году лагерь будет работать в три смены, в нем отдохнут и укрепят свое здоровье 255 детей.

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