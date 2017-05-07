"Вселенная дает знак" - Глава 7

31 Май 2017 | Литературная страничка

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Подросток. Что это вообще такое и как с этим бороться? Что бы то ни было, я не хочу знать, что меня ждёт. Я не хочу возвращаться в этот дом, где уже нет былого уюта, где нет маминых песен и ее вкусных блинов. Воспоминания разрывают сердце на кусочки. Хочется кричать.

Солнце уже давно село и стало холодать. Я пошла домой, даже если мне этого и не хотелось. Когда я подошла ко двору, я увидела, как папа и моя новая "мама" сидели на траве и смотрели на звезды. Они вели себя так, будто мир меркнет перед их любовью. Чуть не стошнило от этих милостей и сюсюканий. Я прошла тихо и незаметно. Хотя, даже если бы мимо них прошёл слон, то они бы и это не заметили, ведь они так увлечены друг другом. Такая любовь была между мамой и папой, когда мама была с нами. Я не ожидала от папы такого!

Я очень сильно устала. Устала плакать, устала от воспоминаний, которые снятся мне по ночам и не дают спать, устала от предательства, устала от всего...

Войдя в комнату, я не почувствовала ничего, будто из меня высосали всю радость жизни. Что это со мной? Я легла на кровать (даже не сняла ботинки, потому что мне было совершенно наплевать) и думала о маме. Где она? Хорошо ли ей там? Она спит или же наблюдает за нами? Я не заметила, как провалилась в сон...

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Азалия ШАКИРЗЯНОВА