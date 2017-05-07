Для получения водительских прав нужно будет пройти тест на агрессивность

31 Май 2017 | новости

В Федеральном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии (ФМИЦПН) имени Сербского разрабатываются тесты для проверки на агрессивность и враждебность будущих водителей.

«Мы разрабатываем ряд клинико-психологических инструментов и психологических критериев допуска или недопуска к вождению. В частности, хотим увеличить роль психологического исследования водителей», — сообщил научный сотрудник лаборатории психогигиены и психопрофилактики ФМИЦПН им. В.П. Сербского Дмитрий Калинкин.

Однако эксперты-психологи опасаются, что новая проверка вызовет дополнительные траты бюджетных средств и создаст почву для коррупции, сообщает tatpressa.ru со ссылкой на «Известия».