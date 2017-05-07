В Татарстане на время Кубка конфедераций вводятся особые условия миграционного учета

31 Май 2017 | новости

(Казань, 31 мая, «Татар-информ»). Согласно указу Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017», постановка граждан на миграционный учет должна быть произведена в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Таким образом, в период проведения Кубка конфедераций принимающая сторона должна в срок, не превышающий сутки, уведомить УМВД по РТ о прибытии иностранного гражданина. В период с 1 июня по 12 июля в Казани прекращается постановка граждан на миграционный учет в многофункциональных центрах и почтовых отделениях. Осуществить это будет возможно лишь в районных подразделениях УМВД по РТ:

Управление по вопросам миграции МВД по Республике Татарстан (ул.Михаила Миля, д.63а.);

Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Казани (ул. Чехова, д.8/2);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 1 «Авиастроительный» УМВД России по Казани (улица Побежимова, дом 39);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции №2 «Вишневский» УМВД России по Казани (улица Товарищеская, дом 28/70);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 3 «Зареченский» УМВД России по Казани (улица Богатырева, дом 2/5);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 11 «Восход» УМВД России по Казани (улица Гагарина, дом 91);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 7 «Гагаринский» УМВД России по Казани (улица Восстания, дом 26);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 15 «Танкодром» УМВД России по Казани (улица Комарова, дом 14);

Отдел по вопросам миграции отдела полиции № 12 «Гвардейский» УМВД России по г. Казани (улица Патриса Лумумбы, дом 52).

Граждане Российской Федерации, прибывшие для временного проживания в жилых помещениях (за исключением больниц, гостиниц, санаториев, домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристских баз и иных мест временного пребывания и размещения) или прибывшие для постоянного проживания, обязаны не позднее трех дней со дня прибытия обратиться в подразделения Управления по вопросам миграции МВД по РТ.

Также отменяется регистрация граждан Российской Федерации в многофункциональных центрах, Единых расчетных центрах и жилищных кооперативах. Чтобы зарегистрироваться по месту жительства, необходимо явиться с полным пакетом документов непосредственно в районное подразделение УВМ МВД по Республике Татарстан. Постановка на регистрационный учет происходит в день обращения.

Все вышеуказанные ограничения вводятся только на территории Казани в период с 1 июня по 12 июля включительно.