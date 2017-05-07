Штормовое предупреждение: 1 июня в Татарстане ожидаются грозы, ветер и град

31 Май 2017 | новости

Уважаемые граждане! По информации Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан, днем и вечером 1 июня на территории Республики Татарстан местами ожидаются грозы, сильный дождь, град, шквалистые усиления ветра 18-23 м/с.

ГУ МЧС России по Республике Татарстан рекомендует:

Сильный ветер, гроза и град представляют серьезную опасность всем участникам дорожного движения. В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, так же рекомендуется держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

Если Вы, находясь на природе, заметили усиление ветра, следует принять меры, для того чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

При движении в данных метеорологических условиях на автомобиле следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений.

Большинство дорожно-транспортных происшествий в данных условиях происходит с движущимся впереди транспортным средством. Целесообразно увеличить обычную дистанцию, снизить скорость.

Следует избегать внезапных торможений: при необходимости остановки скорость нужно снижать плавно. Следует несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым подав сигнал, предупреждающий водителей автомобилей, которые движутся позади Вас.

Водителям следует уделять внимание техническому состоянию автомобиля, вся оптика должна быть в рабочем состоянии:

двигаться со скоростью, обеспечивающей безопасность в местах с оживленным движением, возле школ, на перекрестках и мостах, а также на поворотах и спусках;

при движении сохранять более длинную, чем обычно, дистанцию между транспортными средствами;

По возможности воздержитесь от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости.

Пешеходам рекомендуется:

пересекать улицу только в месте обозначенного пешеходного перехода, помнить, что из-за плохой видимости водителю требуется больше времени для остановки транспортного средства;

не перебегать трассу перед движущимся транспортом.

При осадках:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

- владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

При граде:

- по возможности не выходите из дома;

- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

- не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, так как велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

При грозе:

Если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

В связи с прогнозируемыми метеоусловиями существует вероятность возникновения техногенных пожаров, связанных с несоблюдением правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и газового оборудования.

Населению рекомендуется:

- не допускать игры детей со спичками, храните спички в недоступных для них местах;

- не разжигать печь бензином, керосином и т. п.- это очень опасно.

- не перегревать печь, не ставить вплотную к ней мебель и другие сгораемые предметы; сушить одежду и другие сгораемые материалы на печи и рядом опасно;

- около каждой печи на сгораемом или трудно сгораемом полу должен быть предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см.;

- дымоходы следует выводить выше конька крыши на 70 см;

- не допускать курения и применения открытого огня в подвалах, сараях, чердаке и в помещениях, где хранится горючий материал;

- помещение, где установлено газовое оборудование, необходимо чаще проветривать.

Рекомендациии по хранению и использованию газовых баллонов:

- запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.

Смертельная опасность от газового баллона особенно увеличивается в зимнее время при низкой температуре окружающего воздуха. И дело здесь не только в том, что в ходу у населения большое количество старых, изношенных и непрошедших необходимое освидетельствование газовых баллонов (его необходимо делать 1 раз в 2 года). Подчас заправка бытового газового баллона осуществляется гражданами на автогазозаправочных станциях, не имеющих специального оборудования для таких видов работ и предназначенных для заправки газобаллонного оборудования автомобилей. В результате отсутствия контроля, заправка баллона может быть осуществлена в объеме, превышающем 85% от его объема, что запрещено.

И если занести такой баллон в отапливаемое помещение, то происходит нагрев, сильное расширение газа, увеличение давления внутри баллона, в результате, чего он лопается.

Избежать такого развития событий просто. Достаточно соблюдать требования пожарной безопасности:

- использовать только новые или прошедшие соответствующую своевременную проверку газовые баллоны;

- осуществлять заправку баллонов только на специализированных пунктах, предназначенных для наполнения бытовых баллонов, оборудованных весовой установкой, контрольными весами, обеспечивающими нормативную точность взвешивания, сосудом (баллоном) для слива газа из переполненных баллонов;

- не допускать хранение газовых баллонов в жилых домах, квартирах, а также ни в коем случае, не допускать нагрев корпуса баллона (воздействие отопительных приборов, открытого пламени, заноса в помещения температура воздуха в котором значительно выше температуры корпуса баллона и т.п.).

- газовый баллон не должен находиться в непроветриваемых помещениях, его нельзя ставить в перевёрнутое или наклонное положение. Если баллоны размещены около дома, желательно установить их возможно дальше от окон, дверей, укрыть от солнечных лучей, поместив в ящик с вентиляционными отверстиями. Баллоны нельзя закапывать, помещать в подвал или ниже поверхности земли;

- газовый баллон и гибкий рукав не должны находиться вблизи источника тепла;

- нельзя заменять газовый баллон, если рядом есть открытый огонь, тлеющие угли, включённые электроприборы. Перед заменой баллона убедитесь, что краны заменяемого и нового баллона закрыты;

- прокладка между краном баллона и регулятором давления на нём должна заменяться при каждой новой установке;

- гибкий рукав длиной не более метра должен быть специального типа с маркировкой о пригодности для сжиженного газа;

- после каждой замены баллона необходимо проводить проверку герметичности соединений с помощью мыльного раствора, но не зажжённой спичкой! Только после проверки можно включать газовые приборы;

- если вы почувствуете запах газа, закройте кран баллона, хорошо проветрите помещение. Помните, что баллонная газовая смесь тяжелее воздуха и распространяется, растекаясь по земле;

- характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки. Но нельзя искать утечку с помощью открытого огня.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться на единый номер вызова экстренных служб – «101,112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

"Телефон доверия" ГУ МЧС России по РТ 8 (843) 227-46-96