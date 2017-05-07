По Алтайскому краю пронесся смерч с градом (фото, видео)

31 Май 2017 | новости Печать

По Алтайскому краю пронесся смерч с градом (фото, видео)

Смерч прошел рядом с селом Гришовка.

Ураган с градом прошел в Алтайском крае в Немецком Национальном районе, сообщают пользователи социальных сетей.

Неподалеку от села Гришовка был замечен даже небольшой торнадо, однако село смерч обошел.

Татар-информ

 

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