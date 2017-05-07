В Кукморе 34 юрлица имеют лицензии на право продажи алкогольной продукции

31 Май 2017 | Госалкогольинспекция сообщает Печать

В Кукморе 34 юрлица имеют лицензии на право продажи алкогольной продукции

На 1 апреля в нашем районе 34 юридических лица на 161 торговых объектах имеют лицензии на право продажи алкогольной продукции, из них 20 объектов -  фирменные магазины «Арыш мае», 39 объектов - Кукморского РайПО  и 102  объекта -  прочих организаций. Объем розничной продажи всей алкогольной продукции в районе на 1 мая  текущего года составил 15,4  тысяч дал или 99 процентов к уровню прошлого года. За 4 месяца 2017 года случаев острых  отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями с летальным исходом не зарегистрировано.


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