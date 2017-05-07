Герои полей Кукморского района (список)

31 Май 2017 | Сельское хозяйство

С 15 по 21 мая

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):

Анатолий Тимиров из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-82) – 16,73.

Ильсур Шайхутдинов из хозяйства имени Вахитова (МТЗ-82) – 16.

Азат Хазиахметов из общества «Тойма» (МТЗ-82) – 15,3.

Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):

Ильназ Бикмухаметов из хозяйства “Урал” (ДТ-75) – 12,3.

Ринат Рахимзянов из общества “Восток” (МТЗ-1221) – 11,75.

Рустам Сабирзянов из общества «Игенче Плюс» (МТЗ-82,6) – 10.

Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):

Тахир Юнусов из хозяйства «Урал» (ГАЗ САЗ) – 28756,1.

Амур Тимергалиев из хозяйства “Урал” (КамАЗ) – 11656.

Юрий Исламов из общества «Асанбаш Агро» (КамАЗ) – 3560.

Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):

Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 15,63.

Шамиль Хабибуллин из общества «Асанбаш Агро» (ХТХ-215) – 10,9.

Альфред Бариев из хозяйства «Урал» (К-744) – 8,89.