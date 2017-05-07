Герои полей Кукморского района (список)

С 15 по 21 мая
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в посеве, подкормке озимых и многолетних трав, посадке картофеля (в нормо-сменах):
Анатолий Тимиров из общества «Асанбаш Агро» (МТЗ-82) – 16,73.
Ильсур Шайхутдинов из хозяйства имени Вахитова (МТЗ-82) – 16.
Азат Хазиахметов из общества «Тойма» (МТЗ-82) – 15,3.
Передовые трактористы-машинисты, участвующие в подготовке почвы на посев (в нормо-сменах):
Ильназ Бикмухаметов из хозяйства “Урал” (ДТ-75) – 12,3.
Ринат Рахимзянов из общества “Восток” (МТЗ-1221) – 11,75.
Рустам Сабирзянов из общества «Игенче Плюс» (МТЗ-82,6) – 10.
Передовые водители, участвующие на вывозке минеральных удобрений и семян (тонн/километр):
Тахир Юнусов из хозяйства «Урал» (ГАЗ САЗ) – 28756,1.
Амур Тимергалиев из хозяйства “Урал” (КамАЗ) – 11656.
Юрий Исламов из общества «Асанбаш Агро» (КамАЗ) – 3560.
Передовые трактористы-машинисты, работающие на посевных комплексах (в нормо-сменах):
Рафис Галимов из хозяйства «Урал» (Кейс) – 15,63.
Шамиль Хабибуллин из общества «Асанбаш Агро» (ХТХ-215) – 10,9.
Альфред Бариев из хозяйства «Урал» (К-744) – 8,89.