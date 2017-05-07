В Кукморе прошел турнир по баскетболу на Кубок «Урал»

31 Май 2017 | Спорт

В спорткомплексе «Зилант» прошел турнир по баскетболу на Кубок «Урал» среди мальчиков 2008-2009 годов рождения.

В турнире приняли участие 4 команды: Кукморская гимназия №1, многопрофильный лицей, школы №3 и №4 Кукморского района.

Кубок и золотые медали завоевала команда Кукморской школы №4, серебряный призер соревнований – Кукморская гимназия №1, бронзовый призер – многопрофильный лицей. В баскетбольном конкурсе «Самый быстрый» выиграли Тимур Назаров Тимур (многопрофильный лицей) и Эндже Усманова (Кукморская гимназия №1), в конкурсе «Снайпер» выиграли Тимур Назаров (многопрофильный лицей) и Диля Каримова (Кукморская школа №4).

Победители турнира были награждены Кубками, грамотами и медалями, призеры –грамотами и медалями, победители баскетбольного конкурса – статуэтками и ценными призами.