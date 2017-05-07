Кукморяне, подпишитесь на газету и выигрывайте призы!

31 Май 2017 | Тема дня

Остается один месяц на подписку на районную газету. Среди подписавшихся с 1 по 24 июня на газету «Трудовая слава» мы объявляем новую акцию и разыгрываем среди подписчиков 3 приза.

Призы:

- 10 гусят;

- 15 утят;

- 25-килограммовый мешок комбикорма.

Пусть ваши столы будут полны яств, а холодильники - мяса птицы, говорит индивидуальный предприниматель Мансур Рахимуллин и предлагает утки «Мулард», бройлерные, цветные утята «Агидель», бронзовые, белые индюки породы «Хайбрид», гуси серые и «Линда», перепелки, бройлеры. Адрес: город Кукмор, улица Пионерская, дом 29. Телефоны 2-68-06, 89274109256.

Для участия в акции необходимо подписаться на газету «Хезмэт даны» («Трудовая слава») с 1 по 24 июня, принести квитанцию в редакцию или отправить ее копию по почте либо на электронный адрес газеты Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . В этом случае не забудьте указать свой номер телефона. Итоги акции будут подведены 27 июня.

Организатор акции – редакция газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава»).

Сроки акции: с 01.06.2017 по 27.06.2017.