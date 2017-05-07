Супруг может оспорить сделку

31 Май 2017 | Специалисты советуют

Если один из супругов совершает сделку по распоряжению недвижимым имуществом без получения нотариально удостоверенного согласия другого супруга, то такая сделка может быть оспорена в судебном порядке и признана недействительной.

Прежде всего, речь идет об имуществе, приобретенном в период брака и являющимся совместной собственностью супругов.

Как пояснила начальник Кукморского отдела Управления Росреестра по Республике Татарстан Расима Шакирова, для совершения определенных законодательством сделок требуется получить согласие определенных законом лиц, органов власти или органов юридических лиц. К примеру, для совершения гражданином сделки по распоряжению недвижимым имуществом, приобретенным им в период брака и являющимся совместной собственностью супругов, а также в случае нотариального удостоверения сделки или в случае, если сделка подлежит государственной регистрации, Семейным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости получения нотариально удостоверенного согласия другого супруга. Сделка, совершенная без необходимого согласия супруга, может быть оспорена в течение года супругом и признана недействительной в судебном порядке. Такая сделка является оспоримой.

Впрочем, сделка может и не быть оспорена либо суд может не признать ее недействительной, говорит Расима Шакирова. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Так это или не так на самом деле – установить невозможно. Поэтому в случае отсутствия нотариально удостоверенного согласия в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) вносятся сведения об оспоримости сделки.

При этом, подчеркивает государственный регистратор, указанные сведения подлежат предоставлению заявителям при выдаче информации об основных характеристиках и о зарегистрированных правах на объект недвижимости, что может в дальнейшем затруднить отчуждение или совершение иных сделок с объектом недвижимости, так как у потенциальных покупателей может возникнуть сомнение: не будет ли их право в дальнейшем оспорено в суде. Таким образом, покупатель, получивший выписку из ЕГРН, будет более информирован и сам для себя решит, согласен ли он приобрести объект без необходимого согласия или нет.

Пресс-служба