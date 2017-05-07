В Кукморской школе №3 прошел инструментальный концерт

Бурными аплодисментами встречали зрители юных музыкантов исполнителей на музыкальном инструменте баян. Все исполнители являлись учащимися этой школы, это: Богдан Рамазанов, Илина Шакирова, Тимур Гимадиев, Ильяс Зиннуров, Денис Трофимов, Салават Минныханов, а также учащиеся Кукморской гимназии №1 Султан Хасанов и Рустам Фазлиев. В ДШИ они обучались первый год, и не смотря на короткий промежуток, смогли успешно усвоить знания начинающего музыканта.
В завершении концерта перед аудиторией выступил и сам педагог Дамир Фарилович. В его исполнении прозвучала шутливая пьеса автора Бахти Гайсина «Танец пастухов».
На протяжении всего концерта в актовом зале царила атмосфера праздника и душевной гармонии, как со стороны участников концерта, так и со стороны зрителей.