В Кукморской школе №3 прошел инструментальный концерт

31 Май 2017 | новости

На базе Кукморской средней школы №3 для учащихся и педагогов начальных классов был организован инструментальный концерт учащихся класса преподавателя Детской школы искусств Дамира Рафикова.

Бурными аплодисментами встречали зрители юных музыкантов исполнителей на музыкальном инструменте баян. Все исполнители являлись учащимися этой школы, это: Богдан Рамазанов, Илина Шакирова, Тимур Гимадиев, Ильяс Зиннуров, Денис Трофимов, Салават Минныханов, а также учащиеся Кукморской гимназии №1 Султан Хасанов и Рустам Фазлиев. В ДШИ они обучались первый год, и не смотря на короткий промежуток, смогли успешно усвоить знания начинающего музыканта.

В завершении концерта перед аудиторией выступил и сам педагог Дамир Фарилович. В его исполнении прозвучала шутливая пьеса автора Бахти Гайсина «Танец пастухов».

На протяжении всего концерта в актовом зале царила атмосфера праздника и душевной гармонии, как со стороны участников концерта, так и со стороны зрителей.