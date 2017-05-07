Помните женщину, которая в 2009 году родила восьмерняшек? Вот как выглядят её дети сегодня!

Помните маму, которая в 2009 году родила восьмерняшек? На тот момент у неё уже было 6 детей. Давайте посмотрим, как выглядят её дети сегодня!

В 2009 году история Натали Сульман, которая явила на свет восьмерняшек, всколыхнула всю Америку. Все дети Натали родились совершенно здоровыми.

Врач Натали, доктор Камрава, имплантировал в её матку 12 эмбрионов. Позже его лишили лицензии, поскольку обычно имплантации подлежат лишь 2–3 эмбриона.

На тот момент у Натали, которая находилась в разводе, уже было шестеро детей.

Восьмерняшек зовут Ноа, Мали, Исайя, Нария, Джон, Макай, Джозайя и Джеремайя.

Натали решила побороться за своих 14 детей. Она собиралась окончить школу и финансово обеспечить их без помощи общественности.

“Я знаю, что смогу содержать их всех, когда окончу школу. Если бы я просто сидела на диване и смотрела телевизор, не делая ничего для того, чтобы обеспечить моим детям лучшее будущее, это было бы эгоистично”, — объяснила она.

Несколько раз Натали выступала на телевидении ради финансовой выгоды, а также подписала контракт на собственное реалити-шоу. К сожалению, шоу так и не вышло в эфир.

Как же, должно быть, удивительно наблюдать, как эти чудесные восьмерняшки растут на ваших глазах!

Недавно восьмерняшки отметили свой восьмой день рождения. Похоже, им было очень весело!

Сейчас Натали вместе с четырнадцатью детьми живет в маленьком доме с тремя спальнями в пригороде Лос-Анджелеса.

Воспитание четырнадцати детей — большой вызов для Натали. Но, когда дети немного подросли и стали более ответственными, женщине стало легче с ними справляться.