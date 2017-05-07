В Кукморе прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

30 Май 2017 | новости Печать

В Кукморе прошел вечер памяти Евгения Евтушенко

Вечер, посвященный памяти Евгения Евтушенко, прошел в женском клубе «Современница» в Центральной библиотеке. 

Руководитель клуба Валентина Пахомова рассказала о многих интересных фактах из жизни поэта. Пришедшие гости узнали, что родился Евгений в семье геологов, отец его очень любил поэзию и прекрасно читал стихи. Этот дар передался и сыну, а от матери ему досталось трудолюбие. Учился Евгений не очень охотно, но все свободное время отдавал написанию стихов. Но почувствовал он себя настоящим поэтом только после того, как его стихотворение было напечатано в «Пионерской правде». Очень любил Евтушенко Бориса Пастернака и завещал похоронить себя в Переделкино рядом с ним.


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