Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» - фото №3

30 Май 2017 | Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» Печать

Фотоконкурс «Я люблю Кукмор!» - фото №3

Нияз Гатауллин, Кукмор

Я рядом с Парком Победы. Кукмор - самый красивый город.


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