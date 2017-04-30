В Кукморе подведены итоги конкурса «Безопасные каникулы» (фото)

Сегодня в Кукморской средней школе №3 были подведены итоги конкурса. Победителей поздравляли прокурор района Ришат Шакиров, начальник районного Управления образования Роберт Мансуров.
- Воспитанники детских садов и учащиеся школ приняли активное участие в конкурсе. В номинациях «Декоративно-прикладное искусство», «Рисунок», «Плакат» были представлены около 300 работ. Многие работы были посвящены обеспечению безопасности в летний период, Правилам дорожного движения. Всем участникам хотелось бы выразить благодарность, - говорит заместитель директора Центра внешкольной работы Ляля Бариева.
Победителям были вручены Почетные грамоты, памятные подарки. Мероприятие сопровождалось песнями и танцами.
Алсу ИДРИСОВА, фото Эльвиры МУБАРАКШИНОЙ