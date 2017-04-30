600 млн рублей из федеральной казны на сельские дороги Татарстана

30 Май 2017 | Тема дня

Пять мостов построить и семь отремонтировать. Подлатать 300 километров региональных дорог и построить почти 90 километров. О ходе дорожных работ в Татарстане рассказал сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин, сообщает ИА «Татар-информ».

Еще 27 населенных пунктов Татарстана обретут в этом году асфальтированные подъездные пути и приплюсуются к 372 поселениям, куда уже проложили дорогу, начиная с 2010 года.

«Для этой цели подписано соответствующее соглашение с федеральным центром. И по программе развития транспортной системы до 2020 года на сельские дороги в этом году получаем средства из федерального бюджета в объеме 600 млн. рублей. Таким образом, по этой программе соединим 17 населенных пунктов дорогами с твердым покрытием, а также еще 10 – за счет республиканской программы», – отметил глава Минтранса РТ.

Кроме того добраться по дорогам с твердым покрытием можно будет и до фермерских хозяйств и школ в 23 муниципальных районах. Общая протяженность дорог в этом случае составит чуть более 25 километров.

Также в текущем году по программе дорожных работ запланировано завершить реконструкцию на двух участках дороги М7 «Волга». Это почти 30 километров. Еще на пяти участках полным ходом идут ремонтные работы.

«В этом году в Татарстане планируется построить около 120 км новых автодорог федерального и регионального уровня и отремонтировать более 1,2 тыс. федеральных и региональных автомобильных дорог», – рассказал Ленар Сафин.

Также будут отремонтированы 15 участков федеральных дорог общей протяженностью 123 км и 6 мостов.