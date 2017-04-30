Глава Кукморского района поздравил пенсионеров-спортсменов (фото)

30 Май 2017 | новости Печать

Глава Кукморского района поздравил пенсионеров-спортсменов (фото)

Глава района Сергей Димитриев поздравил пенсионеров-спортсменов с успешным выступлением на VII республиканской Спартакиаде пенсионеров «Третий возраст». Об этом сообщается на портале Кукморского муниципального района.


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