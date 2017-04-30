Казань станет участником пилотного проекта интерактивного экологического сервиса

30 Май 2017 | Тема дня

Этой осенью в России запустят сайт с данными об экологических мероприятиях и картой для экотуризма.

(Казань, «Татар-информ»). В сентябре – ноябре в России в пилотном режиме начнет работу интерактивный интернет-сервис с информацией об экологических мероприятиях в разных регионах России и картой для экотуризма. Казань вошла в пятерку городов страны, которые будут участвовать в пилотном проекте сайта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росприроднадзора Артема Сидорова.

«Совместно с фондом "Экокультура" мы сегодня занимаемся подготовкой к запуску национальной экологической онлайн-платформы. Мы считаем, что все мероприятия экологической направленности, которые предусмотрены планом по Году экологии, должны быть найдены, обозначены в интерактивном формате, чтобы все пользователи могли ознакомиться с этими мероприятиями, будем отрабатывать с органами власти на местах. Эта площадка позволит нам проводить обсуждения. Мы планируем, что она будет интерактивной, будет обратная связь. Планируем разместить там карту для экотуризма, все наши особо охраняемые природные территории разместить, презентовать эту программу осенью этого года», – отметил Сидоров.

Пилотная версия платформы будет охватывать такие города, как Казань, Уфа, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва. По словам вице-президента Фонда защиты природы и охраны окружающей среды «Экокультура» Ксении Мельниковой, работа над созданием этого сервиса идет уже около года.

«Основная задача – консолидировать все сектора: некоммерческий сектор, общество, госструктуры и бизнес – на одной платформе в рамках любых природоохранных, экологических программ. Мы объединяем некоммерческие организации, чтобы они могли рассказать, что они делают, какие программы проводят, как их может поддержать общество. В дальнейшем мы планируем из этой платформы делать фандрайзинговые элементы, чтобы они могли собирать средства от физических лиц и корпоративных компаний», – уточнила Мельникова.

Планируется, что создаваемый сервис поможет оптимизировать экологические мероприятия и затраты бизнеса на их проведение. Например, платформа позволит представителям компаний узнать, какие НКО проводят акции по посадке деревьев в том или ином регионе, и присоединиться к ним. Новый сервис в идеале должен позволить развивать корпоративное волонтерство.