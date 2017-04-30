Одна из школьных газет Кукмора стала победителем Всероссийского конкурса

Среди более 340 изданий в финал были допущены 174 издания. Всего победителями в 76 номинациях конкурса стали 55 школьных СМИ, которые получили приглашения на Дни школьной прессы России в городе Москва. Среди них была и газета «Школа-онлайн. Взгляд из-за парты», которая стала победителем в номинации Лиги для начинающих «НАХОДКА» - «ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ».
Газета является официально зарегистрированным изданием в реестре школьной прессы России и имеет регистрационный номер 3358.