Одна из школьных газет Кукмора стала победителем Всероссийского конкурса

30 Май 2017 | новости

Школьная газета «Школа-онлайн. Взгляд из-за парты» Кукморской средней школы №3 (руководитель Наиля Шафигуллина) в 2016-2017 учебном году приняла участие в 16 сезоне Всероссийского конкурса школьных изданий «Больше изданий хороших и разных - 2017», организованном Министерством науки и образования Российской Федерации совместно с Порталом школьной прессы России.

Среди более 340 изданий в финал были допущены 174 издания. Всего победителями в 76 номинациях конкурса стали 55 школьных СМИ, которые получили приглашения на Дни школьной прессы России в городе Москва. Среди них была и газета «Школа-онлайн. Взгляд из-за парты», которая стала победителем в номинации Лиги для начинающих «НАХОДКА» - «ЗА ОРИГИНАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ЗАДАЧИ».

Газета является официально зарегистрированным изданием в реестре школьной прессы России и имеет регистрационный номер 3358.