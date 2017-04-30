Гороскоп на 30 мая: Раки будут расточительными, а Козероги отважными

30 Май 2017 | новости

Звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать – очень трудно остановиться или сказать «нет». Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

ОВЕН

За что бы Овен ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить. Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести на тех, с кем Овен до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры – лучшего дня для этого ему не найти.

ТЕЛЕЦ

Телец может испытывать затруднения в общении с людьми – друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Телец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: окружающие настроены к Тельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

БЛИЗНЕЦЫ

Звезды гороскопа советуют Близнецам отправиться в творческий полет. Им достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей. Для этого Близнецам не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, они сумеют проявить себя на отлично. А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Близнецов связана, например, с бухгалтерией, им лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

РАК

Раку следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою Раку гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Именинники 30 мая: • Адриан • Андроник • Афанасий • Евдокия • Евфросиния • Никифор • Николай • Степан • Феофан • Юния

ЛЕВ

За что бы Лев ни взялся, он будет схватывать все на лету. Его мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Лев способен не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Лев примет участие, он просчитает все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет ему действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал.

ДЕВА

Деву ожидает насыщенный эмоциями день – причем, в основном эмоциями приятными. Ситуация может порадовать ее какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Деве продвижение в карьере, ее чем-то порадуют близкие или ее ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленная надеждами и перспективами, она может весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Деву от запланированных дел.

ВЕСЫ

Звезды гороскопа советуют Весам чаще прислушиваться к голосу своей интуиции. Она не подведет. День предоставляет им хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Весы смогут, только если будут принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Весов может не оказаться нужной информации, а вот их подсознание будет на высоте, давая им на удивление дельные и прибыльные советы.

СКОРПИОН

Лучшим, что Скорпион может сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют ему поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Скорпиону потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это, Скорпион может рассчитывать на многообещающий результат.

СТРЕЛЕЦ

Стрельца может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Стрельца, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Стрельцу придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Стрельцу нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

КОЗЕРОГ

Для Козерога – день решительных действий. Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Козерога целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Козерог не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

ВОДОЛЕЙ

Водолей может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Водолею будет трудно прийти к решению, так что он просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Водолей не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах у осторожного Водолея близка к абсолютному нулю.

РЫБЫ

Ситуация может потребовать от Рыб взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться. Если же они не начнут делать их, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени – ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Рыбы избавятся от гирь на своих ногах.