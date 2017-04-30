История одной семьи

30 Май 2017 | Из ваших писем

Однажды, когда я навещал своих дедушку и бабушку, обратила внимание на фотоальбом, который лежал на столе. Когда я взяла его в руки, из него случайно выпала одна фотография. Дедушка Марат оказался проворнее меня, он быстро поднял этот снимок и протянул его мне. Затем начал свой рассказ.

На снимке – семья Гайфутдиновых из деревни Балыклы: моя будущая бабушка Фирая (ей где-то 4-5 лет), ее бабушка и дедушка, их единственная дочь Диляфруз.

До начала войны их семья считалась одной из крепких. У них были взрослые четыре сына и одна дочь. Когда началась война, все сыновья один за другим ушли на фронт и без вести пропали. Тогда Диляфруз было 25 лет. Незадолго до войны к ней посылали сватов, но ее мечты о замужестве разбились вдребезги. На ее хрупкие плечи легли все тяготы жизни: она пахала землю, запрягая быка, валила лес, рыла окопы… А дома еще были престарелые родители, маленький ребенок. После окончания войны многие просили ее руки, но она не хотела оставлять своих родных. Все же ей посчастливилось выйти замуж за хорошего человека по имени Самат. К сожалению, детей у них не было. И они записали в дочери мою бабушку Фираю, вырастили и проводили в большую жизнь.

И у матери моей бабушки жизнь была нелегкой. Она не бросила свою дочь, всегда к ней приезжала.

Снимок, наверное, сделан в 1945-1946 годы. Лица у бабушки и дедушки печальные. Сразу можно понять, что им многое пришлось пережить. А маленькая девочка на снимке родилась в мае через восемь месяцев, после того, как ушел на фронт ее отец, который и не знал о ее скором рождении.

В общем, нынче в мае бабушке Фирае исполнилось 75 лет. Ей пришлось многое пережить. Но она не сломилась даже в самые трудные моменты жизни. Я восхищаюсь ею.