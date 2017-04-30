Ильдар Евдокимов из Кукмора – достойный уважения

30 Май 2017 | Из ваших писем

Хотелось бы поведать о нашем дорогом и любимом отце Ильдаре Евдокимове. Он родился в Кукморе. После окончания 8 класса средней школы №2 поступил в Кукморскую валяную фабрику учеником электрообмотчика, остался там работать электромонтером. Параллельно с работой повышал свое профмастерство: обучался в Казанском энергетическом техникуме. Был призван в ряды Советской армии, служил в Германии, где за хорошую службу был отмечен командованием благодарностями, награжден нагрудным знаком «Отличник СА». После демобилизации работал снова на валяной фабрике, затем участковым инспектором, главным инженером Кукморской горэлектросети. За период работы добился отличных показателей. В настоящее время наш отец работает диспетчером в филиале «Елабужские электрические сети».

Вместе с супругой Нурзией вырастили и воспитали двух дочерей. Отец любит спорт, занимается бегом и спортивной стрельбой. Также он является членом Общества охотников и рыболовов, где своим отличным поведением заслужил авторитет и уважение. Он – наставник и пример для молодых членов общества.