В Москве жертвами урагана стали как минимум 11 человек (фото)

29 Май 2017 | новости

По данным СМИ, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). В результате разгула стихии в Москве погибли по меньшей мере 11 человек, десятки пострадали, многие из них находятся в критическом состоянии, говорится в публикации телекомпании RT.

Очевидцы в социальных сетях сообщают о поваленных деревьях, поврежденных автомобилях и выведенной из строя городской инфраструктуре. Наземный транспорт Москвы следует с увеличенными интервалами из-за неблагоприятных погодных условий. В Подмосковье порывом ветра уронило башенный кран. Около 7,3 тысяч жителей в Московской области остались без электроснабжения.