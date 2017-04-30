В Татарстане создан фонд поддержки обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций

29 Май 2017 | Тема дня

(Казань, 29 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня подписал указ о создании Республиканского фонда обманутых дольщиков и вкладчиков финансовых организаций.

«В документе отмечается, что фонд создается в целях "организации поддержки лиц, пострадавших от деятельности кредитных или иных финансовых организаций, зарегистрированных на территории Республики Татарстан, а также лиц, пострадавших от действий (бездействия) недобросовестных застройщиков, осуществляющих деятельность на территории Республики Татарстан"», — отмечается в сообщении пресс-службы Президента Татарстана.

Этим же указом утвержден состав Совета Республиканского фонда поддержки. Руководителем совета назначен помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов.