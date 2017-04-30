Счастливой обладательницей гусят стала жительница села Большой Кукмор (фото)

29 Май 2017 | Тема дня Печать

Счастливой обладательницей гусят стала жительница села Большой Кукмор (фото)

Подведены итоги акции «Желтые комочки покатились, покатились, у ворот остановились!»

Любит наш народ выращивать домашних птиц. Из гусиного мяса готовить вкусные бэлеши, треугольники, манты, супы, раздавать их тушки в качестве гостинцев… А чего стоит вяленый гусь!

Известный предприниматель из Татарской Тулбы Линар Багаманов решил порадовать наших читателей и одному подписчику подарить 15 гусят. Для участия в этой акции нужно было подписаться на газету «Хезмэт даны» или «Трудовая слава» со 2 по 26 мая, принести квитанцию в редакцию или отправить ее копию по почте либо на электронный адрес газеты.

Сегодня, 29 мая подведены итоги акции. Счастливой обладательницей 15 гусят стала Марзия Хайрутдинова, проживающая по улице Норма села Большой Кукмор.

 


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