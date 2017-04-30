В Кукморе прошла акция «Вместе против СПИДа» (фото)

29 Май 2017 | новости

Активистами Добровольческого центра «Волонтер - Кукмор» совместно с участниками движения «Форпост» была организована акция «Вместе против СПИДа».

В ходе акции активисты провели социальный опрос, относящийся к данной проблеме, также добровольцы раздали прохожим тематические буклеты и брошюры, сообщила Айгуль Сафина.

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