Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 мая по 4 июня

29 Май 2017 | новости

Василису Во лодину можно смело назвать гуру астрологических прогнозов. Еженедельные действенные рекомендации каждую неделю предостерегают людей от принятия неверных решений. Судьбоносные изменения могут настигнуть каждого: чтобы это не стало для вас сюрпризом и не заставило растеряться, следует прислушиваться к советам гороскопа. Они помогут доби ться уважения, славы и процветания .

Овен

В конце мая и начале лета Овнам желательно заняться реализацией своих планов, иначе ваши задумки рискуют так и не воплотиться в жизнь. Предстоящая неделя потребует напористости. Вам придется дать отпор людям, которые могут начать беспринципно метить на ваше место. В понедельник стоит придержать коней: негативное воздействие сильной позиции вашего антагониста, Луны, может помешать действовать рационально.

Со вторника по пятницу вам следует твердо идт и к своей цели , не обращая внимания на второстепенные проблемы и чужое мнение. К выходным ожидается аспект вашего покровителя Марса и Луны, что может спровоцировать желание сменить имидж: возможно, вы заметите изменение в предпочтениях и вкусах. Пугаться такой неожиданности не стоит — это поможет вам удивить окружающих, а может быть, и добиться внимания противоположного пола.

Телец

Тельцам предстоящая неделя может запомниться как суетливая и чересчур активная. Ваши жиз ненные силы будут практически на грани истощения из-за отсутствия поддержки вашего покровителя, Луны. Больше всего новых впечатлений, успеха и возможностей может доставить понедельник. 29 мая — день, когда ночное светило пребывает в сильной позиции и одаряет вас благами, что послужит для вас эмоциональной передышкой.

Согласно гороскопу, вы не испытываете наслаждения от резких поворотов судьбы, а именно этим будет насыщена вся предстоящая неделя. Попробуйте выбраться на природу, не упустите выгодное вложение денег — это поможет справиться со стрессовыми ситуациями, а общение с авторитетными для вас людьми повысит уровень уверенности. Впадать в уныние нельзя, иначе даже ваша мечта может превратиться в рутинную обязанность.

Близнецы

Венера, которая часто выручает ваш Знак Зодиака, на этой неделе ослаблена нахождением в созвездии Овна. Это, конечно, не снизит вашу природную активность, но вот с любимым человеком могут возникнуть трудности и недосказанность. Понедельник, среда и четверг пройдут под эгидой Меркурия и его союзов с планетами, которые могут помешать вашей инициативности и энерги чности , но не сильно.

Скорее всего, на этой неделе вам захочется острых ощущений, которые может подарить быстрое принятие решений, рисковые поступки и близость с партнером. Успевать вы будете многое, если, конечно, захотите. Благоприятные обстоятельства, особенно в работе, будут сопутствовать вам в середине недели. Но к пятнице стремления могут покинуть вас, и астрологи советуют начать работу над повышением авторитета среди людей. В выходные дни на работе и в делах амурных есть риск совершить ошибку. Поэтому 3 и 4 июня лучше посвятить развлекательным мероприятиям

Рак

У Раков увеличение сил и улучшение настроения будут зависеть напрямую от того, как они распланируют предстоящую неделю. Нейтральная и ослабленная позиция вашего покровителя, Луны, призывает решать все мирным путем, иначе появится риск довести себя до нервного срыва и эмоционального перенапряжения. Наилучший день — 29 мая: возможно, кто-то преподнесет вам радостную новость. А вот 30 и 31 мая уделяйте особое внимание своему самочувствию и укрепляйт е здоровье . Вторник и среда — энергетически слабые дни, способные вызвать рецидив болезней.

К концу недели союз ночного светила и Марса может увеличить приток жизненных сил: его хватит на то, чтобы буквально свернуть горы, конечно, если вы не решите вступить с кем-то в спор и не истратите тем самым свою энергию. В выходные гороскоп сулит вам новые перспективы, но лишь в том случае, если принятое накануне решение увенчалось успехом.

Лев

Львы могут увидеть на предстоящей неделе интересные возможности, которые придутся им по душе. По гороскопу время благоприятно для ухода за своим телом, внутренним миром и внешностью. Вот только в понедельник вы можете почувствовать вялость и нежелание что-либо делать, но пугаться не стоит — негативное влияние антагониста-Луны затронет вас только 29 мая.

Энергетически мощные дни — вторник и среда, когда вы сможете мобилизовать силы на предстоящую борьбу с угнетающими препятствиями. С пятницы по воскресенье ваш покровитель Солнце начнет вступать в аспекты с планетами, которые могут повысить ваши шанс ы на успех . Но надеяться на это сильно не стоит: некая неоднозначность все же присутствует, особенно в эмоциональном плане. Ничто так не подкосит самоуверенность Львов, как отторжение обществом. Поэтому потратьте часть внутренних ресурсов на укрепление своего лидерского положения.

Дева

На этой неделе успех ожидает Дев, которые решили вплотную заняться своей карьерой. Гороскоп благоприятен для проведения сделок, крупных вложений, открытия и продвижения бизнеса. Отправной точкой можно считать понедельник, когда сильная позиция вашего союзника, Луны, доставит вам максимум жизненной силы. А ее квадратура с Ураном поможет восполнить внутренние ресурсы и не растратить энергию на малозначительные проблемы. Астрологи сообщают, что для серьезного прорыва вам не помешало бы общение с успешными и влиятельными людьми. Если таковых в вашем окружении нет, попробуйте найти их через интернет.

В середине недели следует получать положительные эмоции : общение с любимым человеком придет вам на помощь. А вот с действиями повремените до четверга, когда Луна вступит в союз с Марсом и одарит вас позитивными возможностями. Тогда вам будет не страшно встретиться с проблемами лицом к лицу и смело их преодолеть. Можно даже рассчитывать на поддержку и неожиданную помощь. Стабильность и удача будет сопутствовать людям, которые не сидят без дела.

Весы

Заручиться поддержкой Венеры вам не удастся: она ослабила положительное воздействие на ваш Знак Зодиака. Но проявить свои лучше качества вам поможет взаимодействие с людьми и общение. Неделя располагает к деловым отношениям, выгодным сделкам и переговорам. Необходимо только побороть некоторую скованность, которая может возникнуть из-за нехватки позитивного влияния.

Укрепить уже существующие отношения или найти себе спутника жизни можно 31 мая и 1 июня. У вас, скорее всего, будет романтический нас трой , который поможет завоевать сердце избранника или избранницы. С пятницы по воскресенье будет шанс завязать приятное знакомство: присмотритесь к людям более внимательно, возможно, среди окружения затерялся ваш потенциальный друг. Нахождение Венеры по отношению к другим планетам в период со 2 по 3 мая поможет повысить качество жизни и избавиться от многих досадных обязательств.

Скорпион

Луна не доставит вам никаких хлопот в период с 30 мая по 4 июня, что означает вероятность приятных перемен. Однако стоит быть конструктивнее и внимательнее, чтобы не затеряться в огромном количестве возможностей. Скорпионам предстоит четко наметить се бе цель — попробуйте посвятить этому весь понедельник. Соединение планет 29 мая будет настроено против вас и, возможно, настроит подобным образом даже вашего любимого человека. Поэтому ревности удивляться особо не стоит: душевный разговор или оказанные знаки внимания помогут нормализовать личную жизнь.

Удача ожидает вас 30 и 31 мая: вы можете либо поднакопить силы, либо пустить в ход все свои возможности. Особенно благоприятна по гороскопу среда, когда аспект Марса и Луны поможет вам стать внимательнее, конструктивнее и наглее. Наглость, как известно, второе счастье, поэтому не стоит теряться и отказываться от предоставленных шансов. 2 июня вас может посетить озарение по поводу того, что является вашим стимулом и ориентиром на пути к счастливой жизни. Возможно, это вас немного расстроит, если вы до этого момента двигались в обратном направлении.

Стрелец

Общение Стрельцов с внешним миром будет протекать крайне недружелюбно в период с 29 мая по 4 июня. Есть вероятность, что ваши жизненные принципы будут поставлены под сомнение чужим мнением. Ваши лидерские качества, которыми наделяет покровитель-Солнце, снизились вместе с его положительным влиянием. Поэтому астрологи советуют вам обходить стороной скопление людей и делиться сокровенным только с близкими.

Ко вторнику положение дел изменится: вас может поджида ть удача там, где вы ее совсем не ждете. А вот в среду будет действовать закон «что отдашь — то и приобретешь», поэтому не скупитесь на помощь, особенно денежную. У Солнца и планет с пятницы по воскресенье ожидается череда аспектов, которые помогут вам разобраться в себе и начать созидательную деятельность. Скорее всего, на свои проблемы вы посмотрите со стороны третьего лица и станете относиться к ним проще.

Козерог

В начале недели ваш антагонист Луна начнет испытывать вас на прочность своим отрицательным воздействием. Поэтому, если в понедельник вас окутает некая вялость, не стоит ей противиться. По мнению астрологов, Козерогам следует поберечь силы в период с 29 мая по 4 апреля и заняться укрепле нием своего здоровья и иммунитета. Успехов в работе ждать не следует, но и пускать все на самотек тоже не надо. Удачно будет, если на этой неделе у вас начнется отпуск, ну а если нет, то во вторник и среду можно будет решить многие нюансы и обойти рабочие перипетии.

В четверг звезды будут располагать к отдыху от домашних дел: ничего страшного, если в вашей квартире воцарится творческий беспорядок. К концу недели к вам на помощь устремится Венера и ее аспекты с планетами. Оказанная поддержка подтолкнет к действиям, могут зародиться новые мечты, заняв место старых желаний. Появится возможность выполнить отложенную с понедельника работу.

Водолей

Водолеям окажут поддержку ожидающиеся союзы Меркурия и Венеры, которые помогут реализовать себя в творчестве или найти новые выгодные увлечения. По гороскопу предстоящая неделя неблагоприятна для работы: снижение внимания и пребывание в грезах могут отодвинуть успех. Следует сконцентрироваться и заставить себя выполнять обязательства, пусть даже через силу.

В начале недели вас могут захлестнуть с головой поиски новых занятий и хобби, а вот ждать притока денежных средс тв не стоит. Не исключено, что отсутствие помощи вас расстроит. К пятнице ожидается частная смена возможностей: вас могут позвать на отдых, торжество, в клуб или ресторан. Будет сложно выбрать и захочется успеть везде, чтобы никого не обидеть. Астрологи утверждают, что больше всего радости и удовольствия вам доставит активный отдых и поездка на природу. Но выбирать все равно вам.

Рыбы

Рыбам на этой неделе будет тяжело управлять собственны ми эмоциями . Ваши покровители Луна и Венера будут находиться в слабых или нейтральных позициях, что способно вызвать массу противоречий. Скорее всего, вы направите свое боевое настроение не в то русло, от чего могут пострадать ваши домочадцы. Ваш натиск и нервное настроение должно остаться за порогом работы — помните об этом и не срывайтесь лишний раз.