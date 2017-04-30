В Кукморе прошло расширенное совещание по социально-экономическим и политическим вопросам (фото)

29 Май 2017 | новости

Сегодня в зале заседаний Совета района глава района Сергей Димитриев провел расширенное совещание по социально-экономическим и политическим вопросам. Об этом сообщается на портале Кукморского муниципального района.

На совещание были приглашены главы сельских поселений, руководители хозяйствующих субъектов, директоры образовательных организаций.

О предварительных итогах санитарно-экологического двухмесячника ознакомил руководитель Исполнительного комитета района Азат Гарифуллин. Об итогах поездки в Венгрию, о задачах в рамках подготовки республиканского августовского совещания работников образования рассказал начальник Управления образования Роберт Мансуров. Далее благочинный Кукморского церковного округа протоиерей Сергей Елисеев и имам-мухтасиб района Радиф хазрат Тимергалиев рассказали о благотворительности, духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения.

Также глава района вручил Почетные грамоты и денежные премии членам женской команде по волейболу – призерам Спартакиады муниципальных служащих; призерам национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) – студентам Лубянского лесотехнического колледжа; победителям финала Всероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и Кубка Республики Татарстан по мини-футболу - воспитанникам ДОО(П)Ц; призерам республиканского фестиваля муниципальных образований Республики Татарстан по поддержке и развитию детского технического творчества «Без бергэ!» - воспитанникам Центра внешкольной работы.